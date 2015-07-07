رفع 10 آلاف و853 طن مخلفات وتنفيذ 41 إزالة بمراكز أسيوط وأبوتيج والفتح

أكد سالم محمد سيد رئيس مركز ومدينة أسيوط أن أجهزة محافظة أسيوط تمكنت من رفع حوالى 3275 طن مخلفات قمامة و2025 طن مخلفات ناتجة عن تطهير الترع والمصارف من مركز ومدينة أسيوط بالإضافة إلى تنفيذ 109 قرارات إزالة، وذلك خلال 25 يوما بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى بإزالة جميع المخلفات سواء قمامة أو نواتج تطهير الترع والمصارف وذلك فى جميع أنحاء المحافظة.

وقال سالم محمد إنه يوجد منفذ بيع لحوم طازجة أمام رئاسة مركز ومدينة أسيوط بمجمع المصالح مبنى (أ) كما يوجد منفذ بيع آخر بقرية منقباد أمام الوحدة المحلية خاص بالقوات المسلحة منوها أنه بالنسبة لبرنامج "مشروعك" فقد بلغ عدد المتقدمين حوالى 38 شابا، وتم صرف لـ5 حالات منهم فعليا بإجمالى مبلغ 200 ألف جنيه.

وفى مركز ومدينة أبوتيج فقد أشار أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة أبو تيج إلى أنه تم رفع حوالى 1321 طن مخلفات قمامة و3328 طن مخلفات ناتجة عن الترع والمصارف من مدينة أبوتيج وقرى باقور ودوينة والزرابى والنخيلة أما بالنسبة لبرنامج "مشروعك" فقد تم الصرف لـ37 مشروع بإجمالى مبلغ مليون و466 ألف جنيه تقريبا.

وفى مركز ومدينة الفتح فقد تم رفع 904 أطنان من مخلفات القمامة فى مدينة الفتح وقرى الفيما وبصرة والواسطى وبنى مر وبنى زيد وعرب مطير كما تم تنفيذ حوالى 41 قرار إزالة على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء.