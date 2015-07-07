انتحار صاحب مطعم شنقا داخل شقته فى القليوبية

انتحر صاحب محل مأكولات شنقا داخل غرفته، بمدينة بنها فى القليوبية، تحرر المحضر رقم 2564 إدارى قسم أول بنها، وانتدبت النيابة الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد مجدى راشد، مأمور قسم بنها أول، بانتحار صاحب محل بشقته فى بنها، وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه يدعى عماد ف ا ى، 55 سنة، صاحب محل مأكولات بالمنشية ببنها، وقام بتعليق جسده من رقبته بحبل مثبت بجنش مروحة بسقف صالة شقته، حتى لفظ أنفاسه.

وبسؤل نجل المتوفى أنس ع ف ا 16 سنة، طالب، وشقيق المتوفى هشام ف ا 53 سنة، موظف مقيم عزبة الإصلاح الزراعى، دائرة القسم، قررا أن المجنى عليه يعيش بمفرده رفقة نجله ولم يشتبها فى وفاته جنائيا.