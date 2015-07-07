مصرع موظف وعامل فى حادث تصادم بالقليوبية

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بشين القناطر فى القليوبية، وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتبين من المعاينة والفحص وقوع الحادث بين السيارة رقم 2194 ف ن ب بمقطورة رقم 5328 ق ف ج قيادة رؤوف ج ا ش 45 سنة سائق بشركه مطاحن، والدراجة النارية رقم 2851 ف د ر قيادة طارق ع ا 45 سنة عامل بشركة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية وانقلابها أسفل السيارة الأولى مما نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية إثر إصابته بكسر فى قاع الجمجمة وتهتك بفروة الرأس ونزيف بالمخ ومستقل الدراجة النارية رفقة قائدها عبد المنعم ا م ا 55 سنة مبيض محارة، إثر إصابته بجرح غائر بالساق والقدم اليسرى وجرح قطعى بالقدم اليمنى ونزيف داخلى.

وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتهما، ونفى وجود شبهة جنائية.