ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين مسجلين شقى خطر تخصصوا فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كان اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، قد قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وقائع سرقات السيارات بمدينة المحلة، قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقيب أحمد السويدي معاون مباحث القسم ووردت معلومات لفريق البحث بقيام أسامة. م .ع، 38 سنة عاطل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 7 قضايا سرقات سيارات، مقيم شارع سعد زغلول، محمود.م.ك 29 سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم عمارات الأوقاف أول المحلة، أحمد. ف.ع 30 سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 10 قضايا سلاح أبيض وسرقات سيارات) مقيم بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقات سيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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