"جنح سوهاج" تجدد حبس متهم بحيازة 17 قطعة حشيش 15 يوما

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار على جودة، وسكرتارية أحمد قناوى، تجديد حبس المتهم "ممدوح. ع. خ" 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 17 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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