إصابة طفلة بتسمم فسفورى لتناولها أقراص حفظ القمح بالبحيرة

أصيبت اليوم طفلة عمرها لم يتعدى 9 أشهر بتسمم فسفورى جراء تناول أحد الأقراص المستخدمة فى حفظ القمح، وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول الطفلة "ملك معين رشوان" 9 شهور، مصابة بتسسم فسفورى ادعاء تناول مادة غير معلومة وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا .

بسؤال والدتها "منى محمد فتحى إبراهيم" ربة منزل قررت أنه أثناء عبث نجلتها بالأقراص المستخدمة فى حفظ محصول القمح تناولت أحد الأقراص، مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

تحرر المحضر 18092/2015 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .