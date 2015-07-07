وزير خارجية ليبيا: تفاهم مصرى جزائرى بشأن الأوضاع فى بلادنا

أكد وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى أن مصر والجزائر يدعمان الحل السياسى وتشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة الليبية.

وقال الدايرى فى تصريح لبوابة الوسط الليبية "كان هناك بعض التباين فى مواقف البلدين تجاه الأحداث على الأرض، لكن الآن نستطيع القول إنهما (مصر والجزائر) وراء الحل السياسى وحكومة وحدة وطنية وتدعمان أى جهود تصب فى هذا الاتجاه".

وأضاف الدايرى، "إن نقاط الاختلاف ربما تتعلق بنظرة الإخوة المصريين لنا كحكومة ومجلس نواب باعتبارنا نمثل الشرعية، أما بالنسبة للأشقاء فى الجزائر يعترفون بشرعيتنا، ولكنهم لا يرغبون فى التأكيد عليه رغبة فى الحفاظ على قنوات مفتوحة مع الأخوة فى «فجر ليبيا» وهذا معروف للكافة، مع ذلك لا يؤثر هذا الموقف على تمسك البلدين بالتنسيق المستمر والتفاهم حول ضرورة دعم المصالحة والحوار".