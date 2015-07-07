محافظ الإسماعيلية يناقش الاحتفال بافتتاح قناة السويس مع القوى السياسية

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه يرحب بأى أفكار أو مقترحات تسهم فى تنمية الإسماعيلية وخدمة شعبها، مؤكدًا أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى التلاحم مع الأجهزة التنفيذية، وتعظيم حجم المشاركة الشعبية والمجتمعية وإسهاماتها فى بناء مصر الجديدة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ الإسماعيلية، أمس الاثنين، مع عدد من ممثلى القوى السياسية بالمحافظة، والذى ضم كلاً من مسعد حسن على ومحمد حسين وعلى كامل ومحمد حسنى وشريف كمال، وحضر اللقاء اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتم مناقشة عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بالتنمية فى المحافظة، كما تناول اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مبادرة خاصة للقوى السياسية بالإسماعيلية للمساهمة مع الأجهزة التنفيذية فى استعدادات المحافظة للحدث العالمى الكبير والاحتفال الأسطورى المنتظر بافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، وتم عرض بعض المشكلات والقضايا الجماهيرية التى تهم شعب الإسماعيلية ومواطنيها.