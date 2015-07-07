أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يناقش الاحتفال بافتتاح قناة السويس مع القوى السياسية

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يناقش الاحتفال بافتتاح قناة السويس مع القوى السياسية محافظ الإسماعيلية يناقش الاحتفال بافتتاح قناة السويس مع القوى السياسية
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه يرحب بأى أفكار أو مقترحات تسهم فى تنمية الإسماعيلية وخدمة شعبها، مؤكدًا أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى التلاحم مع الأجهزة التنفيذية، وتعظيم حجم المشاركة الشعبية والمجتمعية وإسهاماتها فى بناء الجديدة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ الإسماعيلية، أمس الاثنين، مع عدد من ممثلى القوى السياسية بالمحافظة، والذى ضم كلاً من مسعد حسن على ومحمد حسين وعلى كامل ومحمد حسنى وشريف كمال، وحضر اللقاء اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتم مناقشة عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بالتنمية فى المحافظة، كما تناول اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مبادرة خاصة للقوى السياسية بالإسماعيلية للمساهمة مع الأجهزة التنفيذية فى استعدادات المحافظة للحدث العالمى الكبير والاحتفال الأسطورى المنتظر بافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، وتم عرض بعض المشكلات والقضايا الجماهيرية التى تهم شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»