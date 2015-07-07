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‏ليالي الإسماعيلية الرمضانية على تراث السمسمية

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‏ليالي الإسماعيلية الرمضانية على تراث السمسمية ‏ليالي الإسماعيلية الرمضانية على تراث السمسمية
أعلنت عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، أن قصر الثقافة نظم أمس الاثنين، عدة فعاليات ثقافية وفنية ضمن ليالى رمضان الثقافية، حيث أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "ثقافة الحوار ومفهوم الآخر" حاضر فيها الدكتور حمدى سليمان، مدير تحرير مجلة قطر الندى.

وتحدث الدكتور سليمان، حول مفهوم الآخر من أكثر المفاهيم تداولا وحضورا فى عالمنا المعاصر ويجرى الحديث عنه فى مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات وأيضا بالعديد من المجالات، وكما يرتبط بالعديد من الحقول العرفية (الفلسفة- علم النفس- الاقتصاد) الدراسات الثقافية والأدبية والنقد الثقافى.

كما شهد المسرح الصيفى بالقصر عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر وأغنيات من التراث منها "صالحة يا صلوح " للمجموعة وأغنية " تعيشى وتفتكرى يا والإسماعيلية" وغصن الحبيب لـ السيد بارح، وتحت إشراف نور السيد، مشرف الفرقة، بالإضافة إلى العرض الفنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال والتى قدمت العديد من التابلوهات الفنية، ومنها على أنغام السمسمية وبشرة خير وعشان لازم نكون مع بعض وطوبة فوق طوبة وسلم على الشهداء، تحت إشراف سعيد شعبان، مدير القصر.

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مصر 365

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