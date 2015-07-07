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64%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة

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64%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة 64%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة؟"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة.

وتوقع 64% من القراء نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، بينما استبعد 34% من القراء نجاح الحكومة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>التحقيق مع مهندس لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى قنا

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مصر 365

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