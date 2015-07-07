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بعد قليل.. محلب ووزير الإسكان يفتتحان توسعات محطة صرف صحى عين شمس

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بعد قليل.. محلب ووزير الإسكان يفتتحان توسعات محطة صرف صحى عين شمس بعد قليل.. محلب ووزير الإسكان يفتتحان توسعات محطة صرف صحى عين شمس
يفتتح بعد قليل كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة توسعات محطة صرف صحى عين شمس.

وأكد مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، أن محطة صرف صحى عين شمس تخدم نحو مليون و800 ألف نسمة، فى 5 مناطق حيوية بالقاهرة، والتى تعد حاليا أكبر محطة صرف صحى على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الاسكان، أنه تم تنفيذ توسعات فى المحطة المقرر افتتاحها بطاقة تصل إلى 300 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 450 مليون جنيه، وتخدم مناطق الجديدة وعين شمس والأميرية والمرج والمطرية، وجزءا من مدينة نصر، موضحا أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة وصلت إلى 600 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأشار الوزير إلى أن المشروع كان متوقفا لمدة وصلت إلى 5 سنوات، وتم استئناف العمل فيه منذ عام واحد فقط.

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