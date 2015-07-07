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ضبط 8 حالات تعاطى مواد مخدرة و142 مركبة فى حملات مرورية بالجمهورية

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ضبط 8 حالات تعاطى مواد مخدرة و142 مركبة فى حملات مرورية بالجمهورية ضبط 8 حالات تعاطى مواد مخدرة و142 مركبة فى حملات مرورية بالجمهورية
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات، بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، فقد أسفرت جهود الحملات عن فحص (20) حالة ضُبط من بينها (8) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة .

كما قامت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بحملة أمنية مُكبرة لاستهداف ورفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع، والتى أسفرت عن رفع 142 مركبة جارٍ فحصها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون .

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