6 بلاغات تتهم شخصين بالاستيلاء على أموال مواطنين وإيهامهم بتوظيفها بقنا

تقدم 6 أشخاص ببلاغات لمديرية أمن قنا تتهم مدرسة وموظف مفصول بالاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بتوظيفها فى شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثانى.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد تلقيهم بلاغات من 6 أشخاص يتهمون كلا من "وفاء.ا.م" 35 سنة مدرسة و"بهاء الدين.ا.ج" موظف سابق مفصول من عمله وصاحب شركة استيراد وتصدير بالقاهرة، بإيهام المجنى عليهم بقدرتهما على توظيف أموالهم واستثمارها والمشاركة فيها إلا أنهما قاما بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بإجمالى مبلغ 2 مليون ومائتان ألف جنيه (الأول 500 ألف جنيه - الثانية مبلغ 600 ألف جنيه – الثالثة مبلغ 340 ألف جنيه – الرابعة مبلغ 70 ألف جنيه، الخامس مبلغ 240 ألف جنيه - السادسة مبلغ 440 ألف جنيه).

ووقع المتهمان لهم على إيصالات أمانة وشيكات بريدية ببعض المبالغ المستولى عليها بحجة توظيفها لهم بشركة الاستيراد والتصدير المملوكة للمتهم الثانى، والتى تعمل فى نشاط استيراد أجهزة المحمول والكمبيوتر من الصين مقابل أرباح بنسبة 25% وقيام المتهمين بدفع أرباح لمدة شهرين للبعض منهم.

وعقب استيلائهما على المبالغ المالية أخذا يماطلوهم ويتهربا منهم وإعطائهم مواعيد وهمية، الأمر الذى أكد لهم تعرضهم لواقعة احتيال من قبل المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة قنا، من ضبط المتهمة الأولى وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثانى.