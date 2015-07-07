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القبض على إخوانى بحوزته فرد خرطوش أثناء استقلاله "ميكروباص" بالهرم

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القبض على إخوانى بحوزته فرد خرطوش أثناء استقلاله "ميكروباص" بالهرم القبض على إخوانى بحوزته فرد خرطوش أثناء استقلاله "ميكروباص" بالهرم
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أحد أنصار جماعة الإخوان لاتهامه بحيازة فرد خرطوش بالإضافة إلى صدور حكم قضائى ضده فى قضية تبديد، وكشفت التحريات أن المتهم يشارك فى مسيرات جماعة الإخوان ويحرض على العنف، وحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل عملية ضبط المتهم بدأت أثناء متابعة النقيب محمد نوفل معاون مباحث قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بكمين بشارع فيصل فاشتبه فى أحد الاشخاص أثناء استقلاله سيارة "ميكروباص"، وتبين أنه يدعى "م.ف" وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه صادر ضده حكم قضائى فى قضية تبديد

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتمى لجماعة الإخوان ويشارك فى المسيرات والمظاهرات المحرضه على العنف، وضبط بحوزته هاتفين محمول يحتويان على صور وشعارات رابعة، بالإضافة إلى بعض الكتب، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365