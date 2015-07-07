رادار المرور يلتقط 1042 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية

تمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء سعيد طعيمة مدير المرور من ضبط 1042 مخالفات مرورية التقطها الرادار خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.

وكانت أجهزة الرادار التقطت المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات المقررة لهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية، بطرق الدائرى والمحور والإسكندرية الصحراوى والزارعى والقطامية، وبمجرد رصد المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين