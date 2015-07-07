أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين

Google+ Print
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين
أمرت نيابة البساتين بحبس 3 عاطلين لحين ورود التحريات لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين.

تفاصيل عملية ضبط المتهمين بدأت أثناء متابعة رجال مباحث قسم شرطة البساتين للحالة الأمنية فاشتبهوا فى 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية وبضبطهم تبين أنهم كلا من "إ.ش" (مسجل خطر) سبق اتهامه فى قضية سرقة و"م.م" عاطل سبق اتهامه فى قضية قتل و"س.ح" عاطل سبق اتهامه فى قضية قتل وضبط بحوزتهم "أجنة" حديدية ومقص حديدى وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة كابلات كهربائية من داخل كابينة كهرباء بأسلوب القطع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365