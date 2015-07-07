حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين بحبس 3 عاطلين لحين ورود التحريات لاتهامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية بالبساتين.

تفاصيل عملية ضبط المتهمين بدأت أثناء متابعة رجال مباحث قسم شرطة البساتين للحالة الأمنية فاشتبهوا فى 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية وبضبطهم تبين أنهم كلا من "إ.ش" (مسجل خطر) سبق اتهامه فى قضية سرقة و"م.م" عاطل سبق اتهامه فى قضية قتل و"س.ح" عاطل سبق اتهامه فى قضية قتل وضبط بحوزتهم "أجنة" حديدية ومقص حديدى وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة كابلات كهربائية من داخل كابينة كهرباء بأسلوب القطع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.