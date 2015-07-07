مميش: تجريب القناة الجديدة بعد أيام.. وانتهاء 94,1% من أعمال التكريك

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن أعمال التجريب للقناة الجديدة سوف تبدأ خلال أيام بعبور أول سفينة بشكل تجريبى على عمق 24 متر من القناة الجديدة والعبور الرسمى يوم 6 أغسطس فى حفل افتتاح القناة.

وأشار إلى إزالة جميع الجسور فى القناة الجديدة وتركيب معظم الشمندورات فى المجرى الملاحى الجديد وجار تدريب المرشدين على العمل فى القناة من خلال دورات تدريبية فى مبنى المحاكاة لتأهيل المرشدين وتدريبهم على العمل فى إرشاد السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة.

ومن جانبه أعلن المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لإدارة الكراكات بهيئة قناة السويس أن 34 كراكة حتى امس 5 يوليو انتهت من تكريك 245,4 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بما يعادل 94,1% من نسبة التكريك ويتبقى 30 يوم فقط على إنهاء التكريك وتغادر جميع الكراكات القناة الجديدة.

وأشار زكى إلى أن 5 كراكات تابعين لهيئة قناة السويس يعملون فى القطاع رقم 1 انتهوا من تكريك 13,1 مليون متر مكعب رمال بنسبة 87,6 % و22 كراكة يعملون فى القطاع الجنوبى بالقناة انتهوا من تكريك 186,4 مليون متر مكعب رمال بنسبة 93,4 % و7 كراكات فى المنطقة الشمالية انتهوا من تكريك 45,7 مليون متر مكعب رمال بنسبة تنفيذ 98.9% .

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