مصدر بـ"الكهرباء": إضافة 2140 ميجا وات من الخطة العاجلة حتى الآن

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العاجلة لإضافة 3632 ميجا وات للشبكة، بعد إضافة 2140 ميجا وات من الخطة حتى الآن.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتبقى من الخطة العاجلة يبلغ 1492 ميجا وات من إجمالى 3632 ميجا وات، موضحاً أن هذه القدرات بمحطات شرم الشيخ والغردقة وبورسعيد والمحمودية.

وأضاف المصدر، أنه تم تشغيل 20 وحدة متنقلة بمناطق الصعيد بقدرة 25 ميجاوات للوحدة، بإجمالى قدرات تصل إلى 500 ميجاوات، لافتًا إلى أن الوحدات تقع بمناطق "جرجا، وبنى غالب، وسمالوط، ومالوى، وأسيوط الجديدة، وأسيوط الحمراء"، بالإضافة إلى 3 وحدات بمناطق هليوبوليس وشرق القاهرة والبساتين.

وأشار إلى أنه تم تشغيل 5 وحدات بمحطة كهرباء أسيوط بقدرة 625 ميجا وات، لافتًا إلى أن محطة كهرباء أسيوط تعد سابقة فى تاريخ وزارة الكهرباء، حيث لم يستغرق إنشاؤها سوى 6 أشهر، وهو ما لم يحدث من قبل.

وأوضح المصدر، أن المرحلة الثانية من الخطة العاجلة تم ربطها بالشبكة نهاية يونيو الماضى بقدرة 945 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هناك 3 وحدات بقدرة 375 ميجاوات من محطة أسيوط و2 من محطة دمياط بقدرة 250 ميجاوات، وآخرين بمحطة عتاقة بقدرة 320 ميجاوات فى نهاية يونيو.

وتابع: "فى نهاية يوليو سيتم إضافة 570 ميجاوات للشبكة من خلال ربط وحدة بقدرة 160 ميجاوات من محطة عتاقة، وأخرى من المحمودية بنفس القدرة ووحدتين من محطة غرب دمياط بقدرة 250 ميجاوات".

- مصدر بـ"الكهرباء": نحتاج 143 مليون متر مكعب وقود خلال شهر يوليو