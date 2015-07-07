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خطة تطوير الجامعة العمالية المقرر عرضها على الحكومة لإقرارها

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خطة تطوير الجامعة العمالية المقرر عرضها على الحكومة لإقرارها خطة تطوير الجامعة العمالية المقرر عرضها على الحكومة لإقرارها
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل خطة التطوير التى أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال عن طريق استشارى متخصص لإصلاح وتطوير وتصحيح أوضاع الجامعة العمالية ومعاهدها، فضلاً عن 11 فرعًا للجامعة بالمحافظات، والمؤسسة الثقافية العمالية، والتى سيتم تسليمها لوزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى، لعرضها الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء باسم الاتحاد لإقرارها.

وتشمل الخطة وضع دراسة جدوى للتطوير، وتعيين رئيس أكاديمى لها من الخارج تكون له كل الاختصاصات والصلاحيات الأكاديمية، والاكتفاء بتعيين نائب له من الداخل، فضلاً عن تعيين مدير عام للجامعة من الخارج تكون له الصلاحيات الإدارية دون الأكاديمية، حتى لا يحدث تضارب وتعارض فى القرارات والاختصاصات.

كما تشمل الخطة أيضًا عدة سبل لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول ومرافق الجامعة العمالية، والتى يمكن استغلالها اقتصاديًا بما يحقق الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف التطوير ونفقات الجامعة، وخطة للنهوض بالمستوى التثقيفى والتعليم العمالى، وإعداد وتأهيل الكوادر العمالية فى مصر والوطن العربى وإفريقيا لاستعادة دورها الرائد فى الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها الجامعة الأولى فى المنطقة، التى تقوم بتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تخدم أهداف الحركة العمالية .


>- الأسبوع المقبل.. عرض خطة تطوير الجامعة العمالية على مجلس الوزراء

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مصر 365

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