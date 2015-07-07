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هيما ماليني تتعرض لحادث سير خطير وتقتل طفلة

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الإثنين 06-07-2015 22:46

تعرضت النجمة الهندية Hema Malini لحادث سير مروّع أدّى إلى مقتل طفلة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة.

فبينما كانت Malini في طريقها إلى جايبور، اصطدمت سيارتها بسيارة صغيرة في ولاية راجستان الصحراوية الغربية، وكان بداخل السيارة خمسة أشخاص، ما أدى إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، توفيت على الفور. ويُقال إنّ الـ4 الآخرين في حالة حرجة جداً.

ونقلت Malini البالغة من العمر 66 عاماً إلى المستشفى بسبب إصاباتها المتفرقة فوق عينيها، وفي الظهر والساقين، بحسب عضو برلمان ولاية راجستان Sahnkor Sharma الذي قال: "توفيت طفلة في الحادث، وأصيبت Hema بجروح بالغة، فاضطررت إلى نقلها إلى المستشفى في سيارتي، حيث كانت في متألمة للغاية".

 

 

 

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