هل انفصل بن أفليك حقاً عن زوجته من أجل مارجوت روبي؟

بعد مرور أيام معدودة على خبر انفصال الممثل الشهير Ben Affleck عن زوجته النجمة Jennifer Garner، انتشرت شائعة مفادها أنّ علاقة تجمع الممثل بزميلته Margot Robbie.

وفي الوقت الذي فضّل الممثل البالغ من العمر 42 عاماً البقاء صامتاً، ردت نجمة فيلم The Wolf Of Wall Street على طريقتها الخاصة.

وظهرت Margot بصحبة حبيبها Tom Ackerley، الذي يعمل مساعد مخرج، في تورنتو، حيث التقط

الباباراتزي صوراً لهما في وضع حميم ورومانسي، ما ينفي إشاعة ارتباطها بـ Ben.

يشار إلى أن Ben و Margot يشتركان في بطولة الجزء الجديد من سلسلة أفلام BATMAN، الذي يحمل اسم The Suicide Squad.

يذكر أن النجم Ben Affleck وزوجته السابقة Jennifer Garner توجّها سوياً مع أولادهما إلى جزر البهاماس بعد يومين من إعلان انفصالهما.