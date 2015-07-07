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بالفيديو.. مفتى تونس يطالب العرب بخطة لتجديد الخطاب الدينى والتصدى للتطرف

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بالفيديو.. مفتى تونس يطالب العرب بخطة لتجديد الخطاب الدينى والتصدى للتطرف بالفيديو.. مفتى تونس يطالب العرب بخطة لتجديد الخطاب الدينى والتصدى للتطرف
طالب حمدة سعيد مفتى تونس، الأمة العربية والإسلامية، بوضع خطة لتجديد الخطاب الدينى ووقف تيار التطرف والإرهاب والغلو الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط من قبل تنظيم داعش الإرهابى وغيره من التنظيمات الإجرامية المتطرفة.

وأضاف مفتى تونس، خلال حواره مع الاعلامى محمود الوروارى مقدم برنامج "منارات" المذاع عبر فضائية "العربية"، أن الإسلام ضمن لنفسه فى كل فروعه وأصوله تجديد الخطاب الدينى مع كل عصر، مطالبا علماء الأمة بضرورة التصدى وبكل حسم للفكر المتطرف.

ودعا حمدة سعيد مفتى تونس، الدول العربية لتشكيل هيئات إدارية متخصصة ومجالس علمية للقنوات الفضائية الدينية لمتابعة ومراقبة ما يعرض للمشاهد فى الأوساط الاجتماعية، للتأكد من صحة الفتاوى التى يطرحها.

وقال: "طلبنا سحب الرخصة من الجمعية التى روجت للشذوذ الجنسى داخل المجتمع التونسى"، موجها حديثه للجمعيات الداعية لترويج الشذوذ "إذا لم تستح فافعل ماشئت".

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مصر 365

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