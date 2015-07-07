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مقتل 25 عنصرًا من الجيش السورى فى تفجير انتحارى بحلب

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مقتل 25 عنصرًا من الجيش السورى فى تفجير انتحارى بحلب مقتل 25 عنصرًا من الجيش السورى فى تفجير انتحارى بحلب
لقى 25 عنصرا من قوات المسلحة السورية والمسلحين الموالين لها فى تفجير انتحارى نفذه أحد مقاتلى جبهة النصرة فى حى جمعية الزهراء فى مدينة حلب بشمال سوريا.

ونقلت قناة "العربية "الاخبارية أمس الاثنين، عن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن قوله إن "هجوما عنيفا تبع التفجير الانتحارى نفذه مقاتلون من أنصار الشريعة ومقاتلو فتح حلب استهدف قوات النظام السوري".

وشنت جبهة النصرة ومجموعة فصائل غالبيتها إسلامية، هجوما على حى جمعية الزهراء حيث مقر فرع المخابرات الجوية، فيما تمكنت من السيطرة على بعض المبانى قبل أن تتراجع تحت وطأة القصف الجوي.

وسيطرت فصائل معارضة على مركز البحوث العلمية، الذى كان قد تحول إلى ثكنة عسكرية كبيرة جنوب حى جمعية الزهراء.

وأضاف المرصد أن "المعارك بين الطرفين تزامنت مع قصف بعشرات القذائف مصدره مواقع الفصائل على حى جمعية الزهراء فيما شنت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام غارات جوية على تجمعات المقاتلين فى الحى ومحيطه".

يشار إلى أن حلب شهدت معارك بين الجيش السورى والمعارضة صيف 2012، وانقسمت المدينة، إذ سيطر الجيش على قسمها الغربي، فيما سيطرت فصائل المعارضة على قسمها الشرقي.
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