مش بس مشروب حلو على الفطار.. "قمر الدين" ملين وبيخلصك من الإمساك

"قمر الدين" المشروب الرمضانى المفضل لدى أغلب الصائمين، هذا المشروب له الكثير من الفوائد بجانب كونه المشروب الأهم على المائدة الرمضانية بلا منافس.

الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد أن تناول "قمر الدين" سواء فى هيئته السائلة كما يفضله البعض، أو تناوله مباشرة فى هيئته الجافة، يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية والتى تجعله على رأس المشروبات اللذيذة والمفيدة فى رمضان.

ومشروب قمر الدين له الكثير من الفوائد، حسبما يعددها د. مروان، فهو يساعد على تليين الأمعاء، وتسهيل الهضم بشكل كبير، فهو يحرك المعدة بشكل مثالى ما يجعلها مقاومة لكل أنواع عسر الهضم أو صعوبات الإخراج المعتادة خلال الشهر الكريم.

وأوضح د. مروان أن "قمر الدين" يحتوى على عناصر وفيتامينات أهمها فيتامين c ، كما أنه يقاوم الإمساك ومخلص جيد من جفاف البراز وقسوته، وحرقته، لذا فهو أفضل ملين طبيعى خلال أيام الصيام، فهو يزيد من حركية الطعام داخل المعدة ويحفز أحماضها على هضمه وتمثيله السليم، والاستفادة من امتصاص عناصره بشكل جيد، مما يعالج كل نوبات الإمساك أو قسوة البراز والمغص ويقى من آلام البطن والتخمة، وضعف التبرز.

وينصح الباحث فى الغذاء والدواء، بتناول "قمر الدين" 3 مرات فى الأسبوع خلال رمضان، مع عدم الإسراف فى كمياته، والاكتفاء بكوب صغير بعد الإفطار بساعتين.