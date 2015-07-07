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للأمهات.. كيف توقفين إدرار اللبن فى ثديك بعد الرضاعة

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للأمهات.. كيف توقفين إدرار اللبن فى ثديك بعد الرضاعة للأمهات.. كيف توقفين إدرار اللبن فى ثديك بعد الرضاعة
أرسلت قارئة تقول إن لديها طفلًا عمره عامًا وثمانية أشهر، ومنذ ولادته وهو يعتمد على الرضاعة الطبيعية، وقد قررت منذ فترة أن تقوم بفطامه، وبالفعل نجحت فى تلك الخطوة، لكن المشكلة التى تواجهها هى استمرار إدرار اللبن فى ثديها، على الرغم من تناولها أقراص وقف إفراز اللبن. وتسأل عن الوسيلة الأخرى التى تساعدها فى تجفيف الثدى؟

ويجيب عن سؤالها أستاذ طب النساء والولادة الدكتور علاء الغنام.

ما هو هرمون البرولاكتين

بداية يجب أن تفهم كل سيدة كيفية عمل الهرمونات فى فترة الرضاعة، حتى تدرك النتائج المتوقعة فى تلك المرحلة ولا تصاب بالقلق.
>ففى فترة الرضاعة ترتفع نسبة هرمون "البرولاكتين" والمعروف بهرمون اللبن، حيث يعمل هذا الهرمون على تحفيز الغدد اللبنية على إفراز لبن الرضاعة، ويظل على تلك النسبة المرتفعة لحين مرحلة الفطام.

نصائح لتجفيف لبن الرضاعة

لعودة نسبة هرمون البرولاكتين إلى معدلاته الطبيعية يوصف نوع معين من العلاجات والتى تساعد على خفض نسبته، وبالتالى يتوقف إفراز الغدد اللبنية ويجف لبن الرضاعة.
>وفى حالة عدم توقف إدرار اللبن بعد تناول العلاجات المخفضة لهرمون البرولاكتين، ننصح السيدة بتكرار الجرعة مرة أخرى فى الأسبوع التالى. مع الحرص على ارتداء حمالة صدر مناسبة وغير ضيقة. كما ينصح الغنام بتجنب تعرض الثدى لأى من الحركات ألديناميكية كالضغط عليه أو تدليكه، حتى لا تخفز الغدد اللبنية مرة اخرى.

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مصر 365