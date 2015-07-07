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تدشين المرحلة الرابعة من حملة الأمل لإغاثة الأشقاء في اليمن.. اليوم

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    يدشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم (الثلاثاء) المرحلة الرابعة من "حملة الأمل" لإغاثة الأشقاء في اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية رأفت الصباغ، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن حملة الأمل التي أمر بها رعاه الله لمساعدة الأشقاء في اليمن، مبينا أن انطلاق المرحلة الرابعة بمشيئة الله تعالى ستكون من الموقع الدائم للمركز على طريق الملك سلمان بجانب بوابة المطار.

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