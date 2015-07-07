الجالية السودانية بالعاشر من رمضان تستعد لإقامة مشروعات بمصر

أعلنت الجالية السودانية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة إبراهيم عز الدين، عن فتح أسواق وإقامة جسر من التبادل التجارى المصرى السودانى، واستيراد لحوم من السودان وإقامة مشروعات مصرية سودانية مشتركة خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الحريات لحقوق الإنسان بالمدينة بحضور مدحت الجناينى رئيس مجلس إدارة المنظمة، ومحمد كامل ممثل المنظمة بالعاشر من رمضان، وإبراهيم عوض نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية، ومعتصم مكاوى المستشار الاقتصادى بدولة السودان، وأعضاء المجلس الأعلى للجالية.

وأكد الطرفان خلال فعاليات توقيع البروتوكول، أنه سيتم بحث سبل التعاون المشترك وتقديم مشروعات خدمية تجلب دخلا للمدينة، وتنظيم مؤتمر تجارى، بحضور رجال أعمال مصريين وسودانيين وبعض وزراء الحكومتين المصرية والسودانية، والمفوض الاقتصادى لسفارة السودان، وبحث إقامة تبادل تجارى مشترك، وإنشاء رجال أعمال مصريين مصانع بالسودان للاستفادة من الثروة الحيوانية.