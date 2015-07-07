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"أوقاف الأقصر": تخصيص 24 ساحة بالمحافظة لأداء صلاة العيد

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"أوقاف الأقصر": تخصيص 24 ساحة بالمحافظة لأداء صلاة العيد "أوقاف الأقصر": تخصيص 24 ساحة بالمحافظة لأداء صلاة العيد
صرح الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى الاستعداد بكثافة فى 24 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر، فى جميع أرجاء المحافظة، مؤكداً أنه لن يتم السماح للصلاة بساحات غير المحدد لها من قبل مديرية الأوقاف.

وأوضح الشيخ محمد صالح لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص 24 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، وهى (ساحة سيدى أبو الحجاج - ساحة السيد يوسف - ساحة منشاة العمارى - ساحة المدامود - ساحة الكرنك الجديدة - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة مركز شباب الإقالة - ساحة مركز شباب الزينية بحرى - ساحة عبدالرحمن أبو محمود - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة مركز شباب آل البيت بالحبيل - ساحة مركز شباب الشغب بإسنا - ساحة نجع خميس بالطود - ساحة شارع البحر بالجزيرة بالنمسا بإسنا - ساحة الجمعية الزراعية نجع علوان بالطود - ساحة نجع الجسر بالضبعية - ساحة النور المحمدى الدبابية بإسنا - ساحة أبو فرغلى الحميدات بإسنا - ساحة الرحمن توماس 1 بإسنا - ساحة الرحمن بالهنادى بإسنا - ساحة ال البيت بالحليلية بإسنا - ساحة أبو العربى بالحبيل - ساحة مدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى.


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