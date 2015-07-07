"أوقاف الأقصر": تخصيص 24 ساحة بالمحافظة لأداء صلاة العيد

وأوضح الشيخ محمد صالح لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص 24 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، وهى (ساحة سيدى أبو الحجاج - ساحة السيد يوسف - ساحة منشاة العمارى - ساحة المدامود - ساحة الكرنك الجديدة - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة مركز شباب الإقالة - ساحة مركز شباب الزينية بحرى - ساحة عبدالرحمن أبو محمود - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة مركز شباب آل البيت بالحبيل - ساحة مركز شباب الشغب بإسنا - ساحة نجع خميس بالطود - ساحة شارع البحر بالجزيرة بالنمسا بإسنا - ساحة الجمعية الزراعية نجع علوان بالطود - ساحة نجع الجسر بالضبعية - ساحة النور المحمدى الدبابية بإسنا - ساحة أبو فرغلى الحميدات بإسنا - ساحة الرحمن توماس 1 بإسنا - ساحة الرحمن بالهنادى بإسنا - ساحة ال البيت بالحليلية بإسنا - ساحة أبو العربى بالحبيل - ساحة مدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى.
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