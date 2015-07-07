مجهولون يفجرون مواسير المياه بعزبة السبكى فى أبو كبير بالشرقية

شهدت مدينة أبو كبير بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، صوت انفجار مدوٍ أحدث حالة من القلق بين الأهالى، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص مكان الانفجار.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد ضياء أبو العزم مأمور، يفيد بوقوع دوى انفجار أحدث حالة من القلق بين الأهالى.

وبالفحص تبين قيام مجهولين بتفجير مواسير المياه بعزبة السبكى بدائرة مركز أبو كبير، والتى تغذى العزبة، وتربط بينها وبين قرى كفر صقر.

سماع دوى انفجار بمنطقة ترعة الرمل بـ"أبو كبير" فى الشرقية