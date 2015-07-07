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مستخدمو فيس بوك يتداولون خبر مقتل لاعب الكونغ فو "صاحب إشارة رابعة" بسوريا

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنباء عن مقتل لاعب الكونغ فو هشام عبد الحميد أمس الاثنين، فى سوريا، ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابى.

كان هشام عبد الحميد، الذى رفع إشارة رابعة أثناء تسلميه الميدالية الفضية فى بطولة العالم فى ماليزيا، غادر إلى تركيا ثم انتقل عبر إلى سوريا وانضم إلى المجموعات المتطرفة هناك.

جدير بالذكر أن اتحاد الكونغ فو المصرى، قرر معاقبة اللاعب بالإيقاف بعد رفعة شارة رابعة بـ"بطولة ماليزيا".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- أوباما: الحرب على الإرهاب لن تكون سريعة ويمكن تشكيل قوة موحدة لقتال داعش

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مصر 365

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