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للنساء فقط.. تعرفى على أسباب جراحة "كحت الرحم"

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للنساء فقط.. تعرفى على أسباب جراحة "كحت الرحم" للنساء فقط.. تعرفى على أسباب جراحة "كحت الرحم"
"كحت الرحم" إحدى العمليات التى يتم إجراؤها نتيجة إصابة بعض السيدات ببعض الأسباب المرضية وتتطلب عمل كحت للرحم، مثل النساء اللاتى تعانين من نزيف بعد بلوغها سن اليأس، وكذلك المرأة التى تعانى من وجود تكيس بالمبياض وغيرها.

وحول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن "كحت الرحم" هى عبارة عن عملية يتم إجراؤها من خلال توسيع عنق الرحم وأخذ عينة من بطانة الرحم بواسطة أدوات طبيبة ذلك عقب خضوع المرأة للتخدير الكلى.

ويستكمل د.عمرو قائلا: هناك بعض الأسباب التى تحتم ضرورة إجراء عملية كحت للرحم كالآتى:
>1) وجود بقايا الحمل بعد تعرض المرأة للإجهاض.
>2)السيدة التى تعانى من وجود نزيف مهبلى أثناء الدورة الشهرية سواء من خلال زيادة عدد أيامها أو كميتها، ويتم إجراء كحت الرحم لأخذ عينة من بطانة الرحم لتحليها وتشخيصها وللعلاج.
>3) السيدة التى تعانى من حدوث نزيف بعض انقطاع الطمث.
>4) وجود زيادات بطانة الرحم نتيجة إصابة المرأة بتكيس المبياض أو اضطرابات الدورة الشهرية.

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مصر 365