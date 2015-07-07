الأردن: إحباط مخطط إرهابي لعنصر في «فيلق القدس»

أفاد مصدر قضائي أردني الاثنين أن السلطات احبطت مؤخرا «مخططاً إرهابياً» يستهدف الأردن كان سينفذه عراقي منتمٍ لفيلق القدس الايراني، وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم ابعدته السلطات العراقية عام 1980 الى ايران وهناك جند من قبل المخابرات الايرانية.

من ناحية اخرى قال وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي إن الوحدات الأمنية حققت نجاحات مهمة بعد عملية سوسة الإرهابية، وانه تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية خطيرة في جزيرة جربة. وأفاد الغرسلي على هامش زيارة فجائية لعدد من الوحدات الفندقية أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض على عنصر إرهابي خطير في مدينة ابن قردان من ولاية مدنين جنوب البلاد وهو المسؤول عن إدخال الإرهابيين لتونس وجلب السلاح وتسفير الشباب إلى سورية. وكذا إيقاف عناصر إرهابية في عدة مناطق تونسية.