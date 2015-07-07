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أوباما يتعهد بزيادة دعم المعارضة السورية

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    تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين بزيادة دعم بلاده للمعارضة المعتدلة في سورية وقال إن الولايات المتحدة تحتاج لفعل المزيد لمنع هجمات تنظيم (داعش) وإجهاض مساعيه لتجنيد أتباع.وقال أوباما متحدثا في وزارة الدفاع البنتاغون إن الولايات المتحدة ستواصل تعقب عمليات التمويل غير المشروعة ل(داعش) في العالم.

كما قال إنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإرسال قوات أميركية إضافية إلى الخارج مضيفا أن القتال ضد هذا التنظيم المتشدد لن يحسم سريعا.

وأضاف "لقد أوضحت للمساعدين لي أننا سنحتاج لمزيد من التدريب للمعارضة المعتدلة في سورية وتوفير المعدات لها."

ولم يقدم أوباما تفاصيل عما قد تفعله الولايات المتحدة في هذا الصدد.

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