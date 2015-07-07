إصابة 4 افراد من الشرطة الجزائرية فى هجوم إرهابى بشرق البلاد

أصيب أربعة من عناصر الشرطة فى هجوم لجماعة إرهابية فجر اليوم الثلاثاء، على دورية للشرطة بولاية البويرة بشرق البلاد.

وذكر تلفزيون النهار، أن الهجوم نفذه ثلاثة إرهابيين كانوا على متن سيارة سياحية قاموا بإطلاق نار باتجاه عناصر الشرطة عند حاجز أمنى ثابث فأصابوا أربعة منهم نقلوا إلى مستشفى المدينة أثنان منهم حالتهما خطيرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تبادل إطلاق النار الكثيفى بين الشرطة والعناصر المهاجمة التى لاذت بالفرار.

وأكد تلفزيون " الشروق" إصابة أربعة من الشرطة فى الهجوم الذى نفذه مسلحون كانوا على متن سيارتين سياحيتين، موضحاً أن قوات الأمن أطلقت حملة تمشيط واسعة بحثا عن الارهابيين.

ويعتبر الهجوم الأول من نوعه للجماعات المسلحة خلال شهر رمضان الحالى بالجزائر.

>