37 منشأة مخالفة لنظام منع العمل تحت أشعة الشمس بالشرقية

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة العمل في المنطقة الشرقية عن ضبط 37 منشأة مخالفة لنظام العمل تحت أشعة الشمس، بواقع 16 عاملاً في محافظة حفر الباطن، وتسعة عمال في الأحساء، وأربعة بالجبيل، واثنين بالقطيف، وستة بالخفجي، وجرى إحالة جميع المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.

وأكد عمر العمري مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أن الحملات جاءت تفعيلاً لتطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي أطلقته وزارة العمل على جميع المُنشآت من الساعة ال12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة ما بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، ولتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.