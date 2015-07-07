أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

37 منشأة مخالفة لنظام منع العمل تحت أشعة الشمس بالشرقية

Google+ Print

    أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة العمل في المنطقة الشرقية عن ضبط 37 منشأة مخالفة لنظام العمل تحت أشعة الشمس، بواقع 16 عاملاً في محافظة حفر الباطن، وتسعة عمال في الأحساء، وأربعة بالجبيل، واثنين بالقطيف، وستة بالخفجي، وجرى إحالة جميع المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.

وأكد عمر العمري مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أن الحملات جاءت تفعيلاً لتطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي أطلقته وزارة العمل على جميع المُنشآت من الساعة ال12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة ما بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، ولتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية