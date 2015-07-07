"الأموال العامة" تضبط عاطلا قبل ترويجه نصف مليون جنيه مزورة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على أحد العناصر الإجرامية الذى تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية والطوابع وترويجها، حيث اتخذ من شقة بالإسكندرية مكانا لمزاولة نشاطه، وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية ضخمة وجميعها مزورها وبلغت قيمتهم قرابة 571 ألف جنيه، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

أكدت معلومات رجال مباحث الأموال العامة فرع غرب الدلتا، قيام "على . م . ب" 54 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 17 قضية (تقليد عملة، سرقة، مخدرات، آداب) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات الوطنية والأجنبية وتزوير الطوابع الحكومية وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية صحيحة، وأتخذ من الشقة السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش الشقة تم ضبط بداخلها 4300 دولار أمريكى فئة المائة دولار "مقلدة"، و44450 جنيها فئات (المائتان ، المائة ، الخمسون ) جنيها، وجميعهم "مقلدة"، و54 ورقة تصوير على كل منها ثلاث صور لأحد أوجه العملة الوطنية المقلدة من فئة المائتى جنيه، و14250 طابعا مزورا فئة العشرين جنيه بإجمالى مبلغ ( 285 ألف جنيه ) ، و3422 طابعا مزورا بإجمالى مبلغ 207980 جنيها، ومبلغ مالى قدره 3020 جنيها عملات صحيحة.

كما تم ضبط طابعة كمبيوتر، وماسح ضوئى، وماكينة ثقب العملات المقلدة لإضافة الشريط الفضى، ومجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التزوير، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الوطنية والأجنبية والطوابع وقيامه بترويجها بمساعدة آخر (تم تحديده وجارى العمل على ضبطه)، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.