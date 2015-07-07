بالصور.. ضبط 265 ألف علبة سجائر مقلدة و"الشرقية للدخان" توصى بإعدامها

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عاطلين يقومان بالاتجار فى السجائر المقلدة، والتى تتسبب فى الأمراض السرطانية والالتهاب الكبدى الوبائى، وبحوزتهما 265 ألف علبة سجائر.

وكانت معلومات وردت للعقيد محمد مكاوى رئيس قسم رعاية الأحداث والنقيب أحمد ممدوح تفيد قيام إحدى سيارات نقل المبلغ بسرقتها بنقل كميات من السجائر المهربة بمنطقة إسكوت - المنتزة ثانى، وإيداعها بمخازن لإعادة بيعها للمواطنين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة بلوحات معدنية مقلدة، وبها كميات كبيرة من السجائر غير الصالحة للاستخدام الآدمى وعددها 265000 علبة سجائر مختلفة الأنواع، بحوزة كل من "عبد الله ع ع" 24 سنة عاطل ومقيم السنوسية - مطروح "قائد السيارة"، و"عمر .ف" 30 سنة عاطل ومقيم بالحمام - مطروح.

وبعرض المضبوطات على لجنة مشكلة من الشركة الشرقية للدخان، قررت أن المضبوطات ليست من إنتاج الشركة وإنها مقلدة وتحتوى على مواد وألياف صناعية بدلاً من الدخان تتسبب فى السرطان، وأوصت بإعدامها.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات والمضبوطات اعترف الأول بقيادة سيارة مبلغ بسرقتها، ونقل السجائر المهربة، كما أضاف كل من الثانى والثالث بقيامهما بالاتجار فى السجائر المهربة والمقلدة لتحقيق العائد المادى.



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