وائل جمعة: لا يهمنا نتائج المنافسين.. وتأثرنا بالرطوبة

ما يهم الأهلي هو الفوز ولا ينظر لنتائج المنافسين. وذلك بحسب تصريحات مدير الكرة في القلعة الحمراء وائل جمعة.

الصخرة تحدث بعد فوز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين من دون رد في مؤجلة من الجولة 33 بالدوري المصري.

وقال جمعة بعد المباراة: "لا يهمنا نتائج المنافسين. فقط ننظر إلى أنفسنا ونبحث عن الانتصار في كل لقاء ندخله".

وأضاف "الفريق لعب مباراة جيدة أمام المصري إجمالا وهذا ما يسعدنا".

الرطوبة

وعن ظروف المباراة والملعب، صرح "الرطوبة ودرجة الحرارة أثرا على أداء الأهلي في اللقاء".

وأتم "على كل حال نثق في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق انتصار تلو الأخر".