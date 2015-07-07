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صورة في الجول – تعرف على ما قاله مرتضى منصور لعمرو السولية بعد المباراة

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صورة في الجول – تعرف على ما قاله مرتضى منصور لعمرو السولية بعد المباراة صورة في الجول – تعرف على ما قاله مرتضى منصور لعمرو السولية بعد المباراة

حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على تحية لاعبي الإسماعيلي بعد مباراة الفريقين، وخصوصا نجم الدراويش المطلوب في القلعة البيضاء عمرو السولية.

وكان الزمالك قد سحق الإسماعيلي بثلاثة أهداف من دون رد في مؤجلة من الجولة 30 بالدوري المصري.

وقال منصور للسولية في غرفة خلع الملابس: "لقد أنهيت كل شيء مع الإسماعيلي وتم الاتفاق".

واستدرك "تبقى فقط أن تكون رجلا وتوقع للزمالك. ونحن ننتظرك".

وكان FilGoal.com قد كشف عن اتصال دار بين منصور ونظيره في الإسماعيلي محمد ابو السعود يعرض فيه 10 ملايين جنيه لضم السولية بالإضافة إلى لاعبين.

ويتنافس الأهلي مع الزمالك على خدمات نجم الدراويش ومنتخب .

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