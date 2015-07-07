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منصور للاعبي الزمالك: لا دوري بدون الفوز على الأهلي

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منصور للاعبي الزمالك: لا دوري بدون الفوز على الأهلي منصور للاعبي الزمالك: لا دوري بدون الفوز على الأهلي

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الأبيض بصرف مستحقاتهم المتأخرة بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.

وبات الزمالك على بعد 4 نقاط من قنص لقب الدوري الغائب منذ عام 2004 يحتاج لجمعها من 4 مباريات أمام النصر ووادي دجلة وطلائع الجيش والأهلي.

وحرص منصور على تحية لاعبي الزمالك داخل غرف خلع الملابس بعد الفوز على الدراويش.

وقال منصور للاعبي الزمالك: "مبروك. أنا سعيد بالأداء الرجولي وأعدكم بصرف كل المستحقات التي تأخرت بسبب قضية ممدوح عباس خلال 24 ساعة".

ثم استدرك "لكن فقط عليكم أن تعرفوا. فرحة الدوري تحتاج لأن تكتمل بالفوز على الأهلي".

ويلعب الزمالك أمام النصر ثم يصطدم بالأهلي في الـ21 من يوليو الجاري.

ويلتقي الزمالك قبل النصر بمنافسه الجنوب إفريقي أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من سباق مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

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