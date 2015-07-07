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رسميا .. الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

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رسميا .. الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل رسميا .. الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

ضمن النادي الأهلي رسميا مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد تغلبه على المصري يوم الاثنين بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33.

وكان الأهلي يتأخر عن إنبي الذي كان يحتل المركز الثاني في أغلب فترات الموسم الجاري، إلا أنه مع عودة الانتصارات مع المدرب فتحي مبروك، نجح الفريق الأحمر في ضمان التأهل للمسابقة الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إنبي، ومازال للمارد الأحمر أربع مباريات يخوضها، منهم واحدة أمام الفريق البترولي نفسه.

جدير بالذكر أن الأهلي هو أكثر فريق توج بدوري أبطال أفريقيا بواقع ثماني مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، و2013.

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