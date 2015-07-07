رئيس الإسماعيلي: لو الأهلي طلب السولية مني لفكرت.. لكن بتلك الطريقة لن أبيع

"هذا قراري النهائي" هكذا شدد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي على ما ينتوي فعله مع عمرو السولية لاعب الفريق المتصارع عليه من جانب الأهلي والزمالك.

وقال أبو السعود: "مرتضى منصور رئيس الزمالك اتصل بي وقال لي لو اللاعب سيرحل عن الإسماعيلي ومعروض فيه جنيها سندفع مثله".

وتابع "أما لو صح ما قيل إن الأهلي تفاوض مع اللاعب ويرغب في أن يجعل السولية يضغط علينا بتلك الطريقة فهذا غير مقبول".

وأردف "لو كان الأهلي قد اتصل بي بشكل مباشر مثل الزمالك لفكرت في الأمر. لكن بتلك الطريقة السولية باق وهذا قراري النهائي وليست تلك أول مرة يتم اختباري في مثل تلك القرارات".