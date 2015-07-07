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رئيس الإسماعيلي: لماذا تتم إقالة طارق يحيى الآن.. هو لا يستحق هذا

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رئيس الإسماعيلي: لماذا تتم إقالة طارق يحيى الآن.. هو لا يستحق هذا رئيس الإسماعيلي: لماذا تتم إقالة طارق يحيى الآن.. هو لا يستحق هذا

نفى محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي ما تردد عن اتخاذ قرار عاجل بإقالة طارق يحيى من منصب المدير الفني للدراويش.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن الإسماعيلي قرر إقالة يحيى بعد خسارة الفريق أمام الزمالك بثلاثة أهداف من دون رد.

وصرح أبو السعود عبر قناة النهار للرياضة "لم يحدث. الرجل لم يفعل أي شيء سيء في حقنا حتى نعامله بتلك الطريقة".

وأردف "كابتن طارق يحيى لم يخطئ. مباراة الزمالك لها الكثير من الظروف الصعبة مثل الإصابات التي ضربت خطنا الخلفي بالكامل قبل اللقاء".

وأكمل "الجهاز الفني مستمر حتى نهاية الموسم. كابتن طارق سيقود الفريق أمام حرس الحدود".

واستدرك "بعد نهاية الموسم سنجتمع. سندرس ما حدث وكل منا سيكون له قراره ونتفق".

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