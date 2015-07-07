كوفي يتعرض لحادث سير بعد مباراة الإسماعيلي

تعرض محمد كوفي مدافع الزمالك لحادث سير وهو في طريقه إلى منزله بعد المساهمة في فوز الفريق الأبيض على الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة.

الحادث تعرض له البوركينابي الدولي بسيارته على الطريق الدائري وهو متجه إلى منزله.

لكن الحادث بسيط واللاعب بخير بحسب ما صرح للصحفيين.

كوفي يستعد للمشاركة مع الزمالك أمام أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك أمام النصر ثم الأهلي ويختتم مشواره في الدوري هذا الموسم بمواجهتي وادي دجلة وطلائع الجيش.

ويحتاج الزمالك 4 نقاط من تلك المباريات لقنص لقب الدوري المصري.