قوات أمن جنوب سيناء تقيم إفطاراً جماعيا اليوم للمحافظ والقيادات الأمنية

تنظم قوات الأمن بجنوب سيناء إفطارا جماعياً، اليوم الثلاثاء، فى مقر القوات بمنطقة الطور بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء حاتم أمين مدير الأمن واللواء طارق كامل مدير جهاز الأمن الوطنى والعميد مجمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أحمد المهدى قائد اللواء ٣١٣، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية على أرض المحافظة.

وقال العميد طلعت العنانى قائد قوات الأمن إن حفل الإفطار المقرر اليوم الهدف منه توصيل رسالة للعالم بأن الأمن فى جنوب سيناء على قلب راجل واحد، والشرطة والقوات المسلحة وأهالى جنوب سيناء يقفون فى وجه الإرهاب.

وأضاف العنانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توجيه الدعوة لكل الأجهزة الأمنية العاملة على أرض المحافظة بجانب مشايخ وعواقل البدو وكل الإعلاميين، لتوطيد أواصر الصِّلة بين قوات الأمن وكل الأطياف فى محافظة جنوب سيناء.

وأكد أن أفراد قوات الأمن هم من سيقومون بتحضير الإفطار للقيادات بأنفسهم، حيث يوجد مطابخ على أعلى مستوى.