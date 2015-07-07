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بلاش أنتخه.. 8 فوائد صحية للعمل فى رمضان أهمها تنشيط الذهن

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بلاش أنتخه.. 8 فوائد صحية للعمل فى رمضان أهمها تنشيط الذهن بلاش أنتخه.. 8 فوائد صحية للعمل فى رمضان أهمها تنشيط الذهن
يعتقد البعض خطئًا أن الصيام يحتاج للراحة، وعلى العكس، ينصح كل الأطباء ببذل الطاقة والمجهود خلاله، لاستفادة الجسم القصوى من الصيام وفوائده، فيبالغ البعض ويصبح "خارج الخدمة" فى رمضان، وهى ثقافة مغلوطة غير صحية وغير مفيدة وتتنافى مع ماهية الصيام وحكمته.

يوضح الدكتور محمد رؤوف، أخصائى الباطنة، أن حكمة الصيام تكمن فى فوائده، والكسل عن أداء العمل فى رمضان أمر غير صحى، فالصيام يساعد على تنشيط الطاقة ولابد له من أداء حركى وبدنى طبيعى كى يستفيد الجسم منه.

- العمل فى الصيام يساعد على زيادة ديناميكية الجسم وأعضائه ووظائفه ليعمل بكامل كفاءته وقمة نشاطه.

- العمل فى الصيام يساعد على التخلص من الزائدة والثبات على الوزن إن لم يكن إنقاصه.

- العمل فى الصيام له أثر نفسى جيد يساعد على تهدئة الأعصاب والانشغال عن العصبية و"النرفزة".

- العمل فى الصيام يساعد على التخلص من التفكير فى الجوع والعطش والعلاقة الزوجية، فهو سبب للتخلص من التفكير فى كل الشهوات.

- العمل فى الصيام يضمن هضمًا أفضل بعد تناول الإفطار، فالعمل أثناء ساعات الصيام يساعد على تدريب المعدة وزيادة حركيتها لتستقبل طعام الفطور وتهضمه بسهولة.

- العمل فى الصيام وبدون تناول الطعام وعلى معدة خاوية يخفف العبء عن المعدة والجسم بشكل عام، فلا يشعر الصائم بالخمول أو الكسل الناتج عن الطعام فى الأيام العادية.

- العمل فى الصيام يقلل فرص الإصابة بالتخمة والامتلاء بعد الإفطار.

- العمل فى الصيام ينشط الذهن، ليصبح مستيقظًا ومنتبهًا منذ صباح اليوم.

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مصر 365

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