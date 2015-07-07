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بالصور..استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار قنبلة بمحيط محكمة إيتاى البارود

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شهدت مدينة إيتاى البارود بالبحيرة حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، بعد انفجار قنبلة بمحيط المحكمة الابتدائية، تم زرعها بإحدى السيارات المتوقفة أمام مقر المحكمة التى تعقد بها محاكمات جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة.

وأسفر الانفجار عن إصابة 5 أشخاص، وتحطيم عدد من السيارات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين، وجارٍ تمشيط المنطقة للبحث عن أى متفجرات أخرى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

انفجار بمحيط محكمة إيتاى البارود فى البحيرة

وكيل "صحة البحيرة": إصابة 5 فى انفجار سيارة بمحيط محكمة إيتاى البارود

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