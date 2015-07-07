رسميا.. برشلونة يفوز بالقاطرة التركية أردا توران

أعلن نادي برشلونة رسميا الفوز بخدمات القاطرة التركية أردا توران نجم فريق أتليتكو مدريد.

نادي برشلونة يدفع 34 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاما، أي أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ41 مليون يورو.

ووقع اللاعب مع النادي الكتالوني على عقد يمتد لخمس سنوات، لن تبدأ الآن.

برشلونة سيحصل على خدمات اللاعب بعد 6 أشهر بحسب ما أعلنه النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين.

ويعد توران الصفقة الثانية في موسم انتقالات برشلونة بعد الجناح الأيمن أليكس فيدال المنتقل للبلوجرانا من سيفيليا.

لن يكون برشلونة قادرا على تسجيل أي لاعب ممن ضمهم هذا الصيف نظرا للعقوبات الموقعة على النادي الإسباني، وبالتال سينضم فيدال وتوران للبلوجرانا بداية من يناير المقبل.

ويسعى برشلونة لأن يكون بول بوجبا نجم يوفنتوس ثالث صفقات النادي الكتالوني هذا الصيف.