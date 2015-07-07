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بالأسماء.. 10 مدراس لم تصل لـ50% نسبة نجاح فى الابتدائى والإعدادى بالأقصر

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بالأسماء.. 10 مدراس لم تصل لـ50% نسبة نجاح فى الابتدائى والإعدادى بالأقصر بالأسماء.. 10 مدراس لم تصل لـ50% نسبة نجاح فى الابتدائى والإعدادى بالأقصر
ينشر "اليوم السابع" صورة لنتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى 10 مدارس بمحافظة الأقصر، لم تصل إلى نسبة النجاح لطلابها كباقى المدارس نهائياً والتى تصل 50%، حيث سجلت تلك المدارس أقل من المستوى المطلوب.

وشملت القائمة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ما يلى: المرحلة الابتدائية شملت (مدرسة الحرية الابتدائية بالحدادين بنسبة 11.13%، ومدرسة نجح الحدادين الابتدائية بنسبة 33.33%، ومدرسة نجع البركة بنسبة 42.25%، ومدرسة نجع حبشب الابتدائية بنسبة 46.88%).

وفى المرحلة الإعدادية شملت ما يلى: (مدرسة نجع الجسر بنسبة 29.5%، ومدرسة الأقالتة الإعدادية بنسبة 30.7%، ومدرسة نجع الحدادين الإعدادية بنسبة 37.8%، ومدرسة الغربى قامولا الإعدادية بنسبة 39.2%، ومدرسة نجع الكوم الإعدادية بنسبة 42.1%، ومدرسة نجح حبشى الإعدادية بنسبة 49.6%).

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