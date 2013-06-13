"السكة الحديد" تنفي وقف حجز القطارات يوم 30 يونيو

كتب : سلامة عامر منذ 54 دقيقة

نفت هيئة السكة الحديد ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بأن هناك معلومات تحت عنوان "وقف حجز القطارات لمنع وصول المتظاهرين للقاهرة لحضور التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية يوم 30 يونيو 2013".

وتوضح الهيئة بأن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر هي هيئة خدمية تقدم خدماتها لجمهور المسافرين من المصريين دون تمييز أو أي توجه سياسي، وأن الحجوزات مستمرة لمدة 15 يوما للحجز المقدم كالمتبع.

وتهيب الهيئة بالسادة المحررين مراعاة الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تؤدى إلى حدوث قلق واستياء بين جمهور المسافرين.